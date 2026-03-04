大谷の打席直後に声をかけたのは…野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に「1番・指名打者」で先発出場した。安打こそ生まれなかったが、大谷を笑顔にした“意外な人物”との再会に注目が集まった。話題となったシーンは初回の第1打席だった。大谷が一塁ゴロに倒れてベンチに戻る際、ふと笑みをこぼした