倒木による停電トラブルで東北新幹線が運転を見合わせていたことに伴い、山形新幹線も東京駅と福島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、ＪＲはさきほど、午前９時１８分に全面で運転を再開したと発表しました。 倒木は午前５時５０分ごろに発生し、ＪＲが撤去作業などを行っていました。山形新幹線は、上り３本、下り３本が福島～東京間で運休となりました。