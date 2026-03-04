福山市川口町で拳銃のようなものを持ち、男が家に立てこもっていて警察が周囲を規制し対応にあたっています。 警察によると午前４時半ごろ福山市川口町の住宅でもめ事があったとの通報がありました。 現場に駆けつけた警察官が家族の安全は確保したとのことですが、男一人が家に立てこもっているということです。 現場の警察官が拳銃のような発砲音を確認していて、現在、この住宅を中心に２００メートルから３００メ