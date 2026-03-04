リスクオフで米ドル「売られ過ぎ」修正へ＝米ドル高を後押し CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションから試算）は、2月24日時点で19.1万枚の売り越しだった（図表1参照）。これまでの実績からすると、20万枚前後の売り越しは、「行き過ぎ」懸念が強いと言える。【図表1】CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション（2000年&#6537