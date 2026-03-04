４日の東京株式市場は大きく売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８０８円安の５万５４７０円と続落。 足もとで中東情勢の緊迫化を背景とした世界同時株安局面にあり、東京市場もこの流れに巻き込まれている。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃によって一気に緊迫の度合いが強まった中東情勢だが、その後トランプ米大統領が軍事衝突の長期化を示唆したことで、リスクオフが加速した。ただ、前日の米国株市