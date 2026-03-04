日本時間９時３０分に豪実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）09:30 予想0.6%前回0.4%（前期比) 予想2.2%前回2.1%（前年比)