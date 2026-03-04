ドル円理論価格1ドル＝156.08円（前日比+0.05円） 割高ゾーン：156.90より上 現値：157.69 割安ゾーン：155.25より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/03156.03 2026/03/02154.46 2026/02/27154.42 2026/02/26155.16 2026/02/25155.78 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動