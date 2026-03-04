IAEA事務局長イランが核兵器製造しているという証拠は見つかっていない 国際原子力機関（IAEA）の事務局長は、イランが核兵器を製造しているという証拠は見つかっていないとSNSに投稿。ただ、高濃縮ウランを大量に保有していることは深刻な懸念材料だと指摘。