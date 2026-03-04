【WWE】RAW（3月2日・日本時間3日／インディアナ・インディアナポリス）【映像】素顔が“モロ見え”前代未聞の出来事“ルチャの未来”と嘱望される男がマスクを剥ぎとられ失神させられる前代未聞の憂き目に遭った。チラリでもなく「素顔モロ見え」の衝撃展開に「反則負けだろ」などファンが騒然となった。グンターとドラゴン・リーがシングルで対決。報復合戦が止まらない両者の試合は、「マスクマンの命」を剥ぎ取る暴挙から