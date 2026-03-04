タレントの辻希美（38）が4日までに自身のインスタグラムを更新。昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃん、長女でタレントの希空（18）のひな祭りを報告した。「我が家の姉妹の雛祭り」と書き出した辻。豪華な飾りを前に姉妹と夫・杉浦太陽との家族写真をアップした。昨年8月に誕生した第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんにとってはこれが初節句。辻は「そして夢は初節句」とハートの絵文字を添え、喜びを露わにした。