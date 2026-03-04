ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の運営会社が新たに食品に特化した店舗を展開すると発表しました。【映像】「ドン・キホーテ」新業態店舗を発表「ドン・キホーテ」の新業態の店舗「ロビン・フッド」は、店内商品の4割ほどを生鮮食品や惣菜など食品が占めています。85円（税込み）のおにぎりや214円（税込）の素うどんなど一食500円以下に収まる価格帯を目指したということです。原材料費の高騰や高止まりするコメ