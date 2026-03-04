JR東日本によりますと、倒木による停電の影響で運転を見合わせていた東北新幹線と山形新幹線は先ほど午前9時18分、全線で運転を再開しました。JR東日本によりますと、午前5時50分ごろ、福島県の新白河駅と福島駅の間で木が倒れた影響で停電が発生したということですが、木の撤去が終わったということです。現場には雪が積もっているということで、JR東日本は雪の影響で木が倒れたとみて調べています。