ニトリホールディングスは３日続落している。３日の取引終了後に発表した２月度の月次国内売上高で、既存店売上高が前年同月比５．３％減と６カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。 上旬に今冬最も強い寒波があり、関東都心部も含め客数に影響があったことに加えて、中旬以降に平年よりも高い平均気温で推移したことにより冬物商材で苦戦を強いられた。なお、全店売上高は同２．６％減だった。 出所