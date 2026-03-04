モンテディオ山形は3日、MF國分伸太郎に2月28日に第二子となる次男が誕生したことを発表した。國分はクラブを通じ、「この度、2026年2月28日に、第二子となる元気な男の子が我が家に誕生いたしましたので、ご報告させていただきます。2児の父として、一回り大きくなった姿を見せられるように日々精進していきます。これからも國分伸太郎とモンテディオ山形をよろしくお願いします。」とコメントしている。