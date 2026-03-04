JR東日本によりますと、東北新幹線は新白河駅〜福島駅間の倒木による停電トラブルの影響で、東京駅から盛岡駅の間で運転を見合わせていましたが倒木の撤去作業が終了し、午前9時18分運転を再開しました。ただ、東北・秋田・山形の各新幹線はダイヤの大幅な乱れが続いていて、利用の際は最新の運行情報をご確認ください。