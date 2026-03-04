（資料写真）４日午前５時５分ごろ、横浜市鶴見区市場上町の京急線八丁畷−鶴見市場間の踏切（遮断機、警報機あり）で人身事故があった。京急電鉄によると、京急川崎−神奈川新町間の上下線で約１時間運転を見合わせ、約４２００人に影響した。