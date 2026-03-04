東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんのアイスショー「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」は7日に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開幕する。ショーのために来日した名スケーターにファンは歓喜している。飛行機内での自撮り写真を公開したのは、ジェイソン・ブラウン（米国）。2014年ソチ五輪の団体戦で銅メダルを