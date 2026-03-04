佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は３日の１Ｒでクルシファーに騎乗して逃げ切り、今年の１４勝目。休み明け初戦で手探り状態だっただけに「よく走りましたね。すっとゲートを出てくれたのが大きかったです」と振り返った。４日も８鞍に騎乗。１２Ｒのアーニャワクワクは連勝を懸けての登場だ。１ＲハーラブリーＣ２ＲイオシーワンＢ５ＲエナモーニンＢ６ＲアングラーＢ７Ｒサトノア