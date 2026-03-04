先月、大阪府警泉佐野署で押収した証拠品の車両から、金属製の容器（約50センチ）が盗まれる事件があった。府警は1日、容器を持参して弁護士とともに同署へ出頭してきた小柳飛騎容疑者（24）を別の強盗致傷容疑で逮捕した。府警は先月27日、事件を主導したとして、小柳の薬物密売仲間の植林天靖容疑者（26）を逮捕していた。【写真】大麻入りスイートポテト1個6500円で通販 捜査員が「薬物混入」に気づいたワケ事の発端はこう