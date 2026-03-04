3日夜、福岡県宮若市で「携帯を紛失した」と、車を運転して交番を訪れた女が、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、3日午後8時半ごろ、福岡県宮若市本城で「車が蛇行しながら走行している」と目撃した人から警察に通報がありました。近くの交番の警察官が現場に向かおうとしたところ、通報と同じナンバーの軽乗用車が交番を訪れました。運転していた女に警察官が声をかけると、女は「携帯を紛失し