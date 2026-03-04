【ライバル企業の生涯給与】【写真】伊勢湾海運×東京汽船 貿易の要である港湾を支える会社を比較WBC（ワールドベースボールクラシック）がいよいよ開幕します。侍ジャパンの初戦は6日に行われるチャイニーズ・タイペイ（台湾）戦です。メジャーリーグ組の活躍も楽しみのひとつ。昨シーズンの大谷翔平は「コスメデコルテポーズ」が話題でした。目の位置で手（指）をスライドさせるCMと連動した、あの動きです。コスメデコル