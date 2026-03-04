【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#2林哲司×鈴木康博 音楽活動の原点を語り尽くしたなぜ今ビートルズを「ゼロからぜんぶ聴く」のか?◇◇◇昨日に引き続き、なぜ今ビートルズを「ゼロからぜんぶ聴く」のかについて。理由の第2は、ちょっと禅問答のようになりますが「ゼロからぜんぶ聴くことが難しくなっているから」。「世界でもっとも情報があふれ返っている音楽家」と言っていいでしょう。本屋に