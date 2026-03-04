ものまね芸人のキンタロー。が、三浦璃来・木原龍一ペアのものまねをSNSで披露したが、「おちょくっている」などと批判の声が上がった。キンタロー。に限らず、過去にはコロッケが『鬼滅の刃』をネタにしてバッシングされるなど、ものまねは度々炎上騒動に発展。地上波のものまね番組も減少している。「キンタロー。さんの“りくりゅう”ものまねを、僕は正直、笑ってしまった」という放送作家の鈴木おさむ氏は、「痛みを伴う笑い