【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、対イラン軍事作戦に非協力的だとして英国について「衝撃的だ。今はチャーチル時代ではない」と述べた。第2次大戦時から今に続く米英の「特別な関係」を築いたチャーチル元英首相に言及し、現在のスターマー首相に不満を示した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、インド洋の英領チャゴス諸島のディエゴガルシア島にある米英共同基地を当初使えなかったことを指摘し「米軍機が余