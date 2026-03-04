ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（31）が4日、今季限りで現役を引退する意向を表明した。自身のインスタグラムで明らかにした。【動画】姉妹の絆…高木菜那、妹・美帆へ“涙のハグ”「頑張ったよ」高木は「競技人生の進退に関わること」と題した文書を掲載し、「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることを