今年も、憂うつな花粉症シーズンがやってきた。スギ花粉の飛散のピークは2月下旬〜3月中旬、ヒノキ花粉の飛散ピークは3月下旬〜4月上旬だと、日本気象協会は予測している。まだ先は長い！◆花粉症になる人は、年々増えている「現場の感覚で言うと、今年は花粉症シーズンが長期化しそうです。花粉症をきっかけに様々な体調不良に襲われる“花粉症ゾンビ”を懸念しています」と語るのは、池袋ながとも耳鼻咽喉科院長の長友孝文先生だ