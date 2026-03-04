3月2日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、同期メンバーとの現場で心掛けていることを明かした。【関連】日向坂46清水理央、先輩・松田好花が作詞した楽曲『涙目の太陽』に感銘「泣きそうになっちゃいました」放送内で、リスナーから送られた、“石塚瑶季が、同期で1番元気をくれるメンバーは？というお題に対して清水の名前を挙げていた。リハーサルで同期の元気がなくなってくると、大の字ジャ