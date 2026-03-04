３日の昼過ぎ、山形市内の寺で、さい銭箱から現金を盗もうとしたとして、76歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、山形市双月町三丁目の無職の男（76）です。 警察によりますと、男は３日の午後０時４分ごろ、山形市十日町二丁目にある寺で、さい銭箱から現金を盗もうとした疑いが持たれています。 男がさい銭箱からカネを盗もうとしているのを警察官が目撃し、午後０時半ごろに、その場