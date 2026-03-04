アル・ナスルは3日、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが負傷したことを発表した。C・ロナウドは2月28日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第24節のアル・フェイハ戦（◯3−1）に先発出場したが、81分に足を引きずりながらピッチを後にし、その後すぐにベンチでは右ハムストリングにアイスパックを当てていたことで状態には注目が集まっていた。そんななか、アル・ナスルはC・ロナウドがハムスト