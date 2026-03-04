俳優の木村拓哉さんは3月2日、自身のInstagramを更新。散歩後に愛犬を抱く姿を披露しました。【写真】木村拓哉＆愛犬のかわいい姿「では、着替えて行ってきます！」木村さんは「ちょいと冷え込みましたが…7700歩！打ち合わせの前に出動してきました。では、着替えて行ってきます！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬を抱きながら座るリラックスした姿です。スウェットにマスク、前髪を下ろしたラフなスタイルの木村さん。寒い