気象台は、午前9時14分に、暴風警報を鹿嶋市、神栖市、鉾田市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】茨城県・鹿嶋市、神栖市、鉾田市に発表 4日09:14時点南部の海上では、4日昼過ぎまで暴風に警戒してください。南部では、4日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿嶋市□暴風警報【発表】4日昼過ぎにかけて警戒風向北・海上最大風速25m/s□波浪警報4日夕方にかけて警戒予想最