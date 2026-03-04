気象台は、午前9時13分に、暴風警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表 4日09:13時点北東部の海上では、4日昼過ぎまで暴風に警戒してください。北東部では、4日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■銚子市□暴風警報