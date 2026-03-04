会談するトランプ米大統領（右）とドイツのメルツ首相＝3日、ホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、ホワイトハウスでドイツのメルツ首相と会談した。トランプ氏はドイツが米国とイスラエルの対イラン軍事作戦を「支持してくれている」と指摘。メルツ氏はイランの体制転換が必要との認識を共有していると語った。トランプ氏が作戦開始後、外国首脳と対面で会うのは初めて。ロイター通信によると