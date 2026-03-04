相川七瀬（51）が4日、インスタグラムを更新し「大学院の修士最終試験の合否が届き無事に卒業出来そうです」と報告した。相川は、24年3月に国学院大神道文化学部を卒業し、25年9月には「先週から、大学も新学期スタートいよいよ修士論文との闘い本格化です図書館通いの日々#後期はじまる#大学院」と同大学院文学研究科修士課程に進んでおり「合格」と書かれた最終試験の判定結果の写真も投稿した。相川は、今年1月8日、イ