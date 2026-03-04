グラビアアイドルの新田妃奈（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。「今日はひな祭り私の日」と題して、水着姿を投稿した。白を基調に黒の縁がついたビキニ水着ショットをアップし、「1stDVD『ひな祭り』これを機にぜひ見てね」と、名前にちなんだ自身のDVDを紹介した。ひな祭りの思い出を「むかしパパから女の子の日だからってお小遣い貰ったくらいかな？」と明かし、「父は、パパと呼ぶと『お父さんと呼びなさい』って言い