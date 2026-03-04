コメンテーターの玉川徹氏が４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。侍ジャパンが披露した“お茶たてポーズ”に「ちょっと海外でもウケるかも」と期待を寄せた。３日に行われた侍ジャパンの強化試合で、初回に鈴木誠也選手が本塁打を放つと、右手をシャカシャカ回しながら左手を添える“お茶たてポーズ”を披露した。２日の試合で見せたお茶飲みポーズからの改良版で、前日に引き続き、