3月から4月にかけて、卒園・卒業式、入園・入学式シーズン到来。保護者の皆さんは、どんなセレモニー服を着ればいいか迷いますよね。近年ジレを着る方も増えてきていますが、SNS上ではセレモニーでジレを着ることに対し賛否両論に分かれているようです。そこで今回はアパレル店員の筆者から、ジレをセレモニーで着ることのメリットや、コーディネートのコツについてお伝えします。◆ジレをセレモニーに使うのはあり？ なし？