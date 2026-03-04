スピードスケート女子での高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで５〜８日に開催される世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を表明した。「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。高木は４度出場した五輪の舞台で、記録的な活躍を見せてきた。２０１０年バンクーバー大会はスピードスケート史上最年少の１５歳で初出場。１４年ソチ大会は