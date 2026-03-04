アイドルとしても俳優としても絶好調のKing ＆ Prince（以下、キンプリ）の永瀬廉さんが、さらなる存在感を増しています。2023年にグループから平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが脱退した際には、永瀬さんと〓橋海人さんの2人きりになってしまったキンプリを心配するファンが続出。移籍しNumber_iとしてムーブメントを巻き起こしてきた平野さんらと比べると、キンプリは劣勢との見方が多かったと思います。ですが、ここ