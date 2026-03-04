フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、ＷＢＣ強化試合で３日に侍ジャパンが阪神を５―４で破ったことを報じた。強化試合最終戦を白星で飾った侍ジャパン。番組では、北山亘基投手が自ら考案、改訂した「お茶たてポーズ」を話題にした。大谷翔平投手らとの食事会で「手短な方がいい」とアドバイスを受け、「点（た）てる」を「点をとる」と発想を広げて完成した。ＭＣで俳優の谷原章介は「お