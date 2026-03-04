テーラーメイドゴルフは3日、ツアー通算2勝の高橋彩華と用具提供契約を締結したことを発表した。今後は同社の『Qi4D LS』ドライバーや『TP5』ボールなどを使用（予定）しツアーに参戦する。【写真】こちらの同学年選手もテーラーメイド契約です1998年度生まれの黄金世代の高橋は2018年のプロテストに合格。22年の「フジサンケイレディス」でツアー初優勝を挙げると、昨年も6月の「宮里藍サントリーレディス」を制し2勝目を挙げた。