【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグを米国、プエルトリコで戦う各チームと大リーグ球団の強化試合が3日、各地で行われ、2大会ぶりの制覇を目指すB組の米国はアリゾナ州スコッツデールでジャイアンツと対戦し、特別ルールで延長十回まで戦い、15―1で大勝した。米国は一回にジャッジ（ヤンキース）の2点打で先制。その後もブレグマン（カブス）のソロなどで加点し、