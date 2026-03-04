縄文人たちが願いを籠めた奇怪な美！ 「元始、女性は太陽であった」── 土偶の女神たち 大正時代（1912～26年）のこと、女性解放運動の先駆者、平塚らいてう（1886～1971年）が「元始、女性は太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である」と叫んで雑誌『青鞜』（1911～16年、52冊発行）を創刊。一世を風靡した。元始とは縄文時代のことだ。 縄文時代は母系性社会だった。部族全体を統率するの