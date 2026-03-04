ＮＹ原油時間外上昇、トランプ発言も懸念晴れず 東京時間08:43現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝75.36（+0.80+1.07%） NY原油は時間外で上昇。トランプ発言を受け、きのうのNY時間に上げ幅を縮小する場面があったが、イラン情勢を巡る不透明感は依然として強く懸念が晴れたわけではない。 トランプ米大統領は必要に応じてホルムズ海峡を通る船舶を護衛すると表明。一方、イラン革命防