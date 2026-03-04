フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、スピードスケートの高木美帆がこの日、競技から退くことを表明したことを報じた。自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と伝えた。ＭＣで俳優の谷原章介は「僕たちは数々のオリンピックで