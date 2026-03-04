米株価指数先物時間外下落、トランプ発言も懸念は晴れず 東京時間08:49現在 ダウ平均先物MAR 26月限48470.00（-90.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6812.00（-12.75-0.19%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24706.25（-49.50-0.20%） 米株は時間外でも下落、イラン情勢巡る不透明感が強い。 トランプ米大統領は必要に応じてホルムズ海峡を通る船舶を護衛すると表明。トランプ発言に市場はやや安堵も