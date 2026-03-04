スピードスケートの１５００メートル世界記録保持者・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムを更新し、競技から退くことを表明した。高木の五輪４大会を結果と言葉で振り返る。◆２０１０年バンクーバー大会▽１０００メートル３５位（最下位）「アッという間って感じでした」▽１５００メートル２３位「ラップ（タイム）とかは置いておいて、力を出し切りたかった」◆２０１８年平昌