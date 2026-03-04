◆米大リーグ強化試合キューバ代表０―４ロイヤルズ（３日・米アリゾナ州サプライズ＝サプライズスタジアム）キューバ代表としてＷＢＣに出場する巨人のライデル・マルティネス投手が３日（日本時間４日）、ロイヤルズとの強化試合に登板。８回にマウンドに上がり１イニング打者３人で抑えて好投した。先頭打者の右のディッカーソンを一飛に抑えると、続く左のマイズラーを中飛、最後は右のブラウンを１５２キロで中飛に抑