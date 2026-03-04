◇強化試合ブラジル4─14アスレチックス（2026年3月3日）間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するブラジル代表は3日（日本時間4日）、アスレチックスと強化試合を行い、4─14で大敗を喫した。先発した西武のボー・タカハシが初回、先頭・ウィルソンに中前打を許すと次打者・マクニールに2ランを被弾。さらにウィンにも2者連続アーチを浴びあっという間に3点を失った。その後も四死球