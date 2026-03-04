イスラエルのネタニヤフ首相は、今こそがイラン攻撃のタイミングだったと正当性を訴えました。【映像】レバノン・ベイルートの様子ネタニヤフ首相は2日、FOXニュースの番組で、イランが去年以降も核やミサイル開発を諦めず、新たな地下施設を建設していたとした上で、「いま行動せねばイランに将来、大量虐殺を許すことになる」と、攻撃の正当性を訴えました。そのうえで「イラン国民が民主的な政府を作る状況を生み出す」と